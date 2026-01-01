Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ (МРР) към Териториална дирекция Митница Варна задържаха голямо количество от близо 650 литра етилов алкохол и 9595 опаковки различни тютюневи изделия при две отделни проверки.

При единия от случаите на 12 май митнически инспектори от сектор „Акцизен оперативен контрол“ в отдел МРР извършват след оперативен анализ проверка в магазин за хранителни стоки на територията на селище в Община Балчик.

При контролните действия в търговската зала на обекта са открити пластмасови бутилки с вместимост 0,5 литра, съдържащи етилов алкохол с характеристики на домашна ракия, без етикети. В складовото помещение са открити още ПВЦ туби с течност със същите характеристики, като общото установено количество е 641,5 литра. Открити са също 54 стъклени бутилки с високоалкохолни напитки, облепени с български акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност. Установени са и 9150 опаковки различни видове тютюневи изделия, облепени с български акцизен бандерол, но обектът не притежава разрешение за търговия с тютюневи изделия.

За установените в обекта 641,5 литра наливен етилов алкохол е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Районна прокуратура-Добрич. За алкохолните напитки с изтекъл бандерол и за продажбата на тютюневи изделия без разрешително ще бъдат съставени два акта за административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

Други 445 електронни цигари с никотин, без български акцизен бандерол, както и флакони с общо 4 литра райски газ са иззети от български гражданин в гр. Варна при съвместни действия на служителите от отделите „Митническо разследване и разузнаване“ към ТД Митница Варна и ТД Митница София. За акцизните електронни цигари също е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна, което се провежда под надзора на Района прокуратура-Варна. Флаконите с райски газ са предадени на органите на МВР по компетентност.