Турските сили по сигурността са предприели мащабна операция срещу трафика на наркотици в девет окръга на страната. Задържани са 405 заподозрени за участие в трансфер и пласиране на наркотици. Това съобщи министърът на правосъдието Акън Гюрлек в социалния си профил в Ен Сосиал (NSosyal).

Операцията е осъществена под координацията на Главната прокуратура в Диарбекир с екипи на силите по сигурността в Диарбекир и окръжните полицейски управления.

„Нанесен бе сериозен удар върху нелегалния наркотрафик и срещу престъпните елементи, които тровят живота и бъдещето на нашата нация“, посочва турският министър, подчертавайки, че борбата с престъпниците ще продължи решително и в сътрудничество с всички институции.