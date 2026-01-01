На 5 юни от 9 ч. за подмяна на оборудване на тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от път III-208 в Айтос (при 92-и км). При изпълнението на дейностите ще се ограничи движението в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната.

Временната промяна ще бъде до приключване на планираните дейности.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.