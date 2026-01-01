Министерският съвет ще проведе редовното си заседание в четвъртък от 10:00 часа, като в предварителния дневен ред са включени 46 точки.

Сред по-важните теми са позицията на България по 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за Министерството на вътрешните работи, както и приемането на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2025 г.

Правителството ще обсъди още актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, промени по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027, годишния доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, както и проект за изменение на Закона за чужденците в Република България.

В дневния ред са включени и решения, свързани с участията на България в предстоящи заседания на институциите на Европейския съюз, както и редица въпроси в сферите на образованието, земеделието, транспорта, регионалното развитие и правосъдието.