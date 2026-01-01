Най-ясната сигурност по отношение на началото на преговорите с ЕС, която Северна Македония има, вече е в писмен вид. След като бъдат приети конституционните промени за включване на българите в основния закон на страната, ще се проведе втората междуправителствена конференция и Северна Македония ще се присъедини към групата на Черна гора, Албания, Молдова и Украйна. Това казва в интервю за държавната информационна агенция на Северна Македония - МИА, еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която пристига днес на посещение в страната. Това предава кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

По думите на Кос европейските лидери все повече подкрепят разширяването на ЕС и редовно представят идеи как да направят процеса по-ефективен и да помогнат на кандидатите да напреднат, „но тяхната подкрепа винаги ще се основава на реалността на разширяването на ЕС - всички 27 държави членки решават заедно на равни начала”.

„След лятото Комисията възнамерява да предложи нови начини за държавите членки да приближат страните кандидатки до ЕС преди присъединяването. Но има един важен момент - това ще изисква напредък в преговорите за присъединяване. Това остава приоритет. Без такъв напредък по-нататъшната постепенна интеграция ще бъде ограничена”, казва Марта Кос.

Марта Кос бе попитана от агенция МИА дали в определени случаи „ЕС не се ръководи от чисто политически причини в процеса на присъединяване, а не от критерии", имайки се предвид вече започналите преговори с Украйна и Молдова. Еврокомисарката отговори категорично, че „напредъкът на Украйна и Молдова се основава на техните заслуги”.

„Те са изпълнили това, което всички 27 държави членки са поискали от тях. И двете страни сега постигат напредък. За да получите представа за техните нива на изпълнение - миналата година процентът на изпълнение на реформите по Плана за растеж за Украйна и Молдова беше съответно 87 процента и 93 процента. Нито една страна от Западните Балкани не е достигнала 50 процента. (...) Вземете за пример правата на малцинствата. Наред с други неща Украйна пое конкретни ангажименти по отношение на българското и унгарското малцинство, и показва, че дори най-трудните реформи могат да бъдат осъществени. Украйна задава тона. Това са факти. Те изискват силно и ангажирано политическо лидерство”, казва в интервюто Марта Кос.

По думите й когато процесът на присъединяване остане блокиран твърде дълго, съществува риск от нарастващо разочарование, което оставя повече място за дезинформация, политически разделения и външни фактори, които не искат регионът да успее в рамките на ЕС.

„Ето защо е много важно, когато страните кандидатки изпълнят задълженията си и ние да ги изпълним. Вземете примера на Черна гора. Тя е в последната фаза на преговорите за присъединяване и виждате реакцията на държавите членки на ЕС - те започнаха да изготвят договора за присъединяване, подготвяйки мястото на Черна гора в ЕС. Миналата седмица представих финансовото предложение за Черна гора след присъединяването ѝ. Разширяването се случва. В същото време трябва да намерим начини да донесем ползите от ЕС на гражданите на страните кандидатки още преди членството. Това показва на хората, че реформите носят реални резултати и приближават страните до Съюза. Но не можем да занижим стандартите си. Силните демократични институции, върховенството на закона и независимите медии защитават страните от корупция, нестабилност и вредно чуждестранно влияние, след като се присъединят. Разширяването на ЕС няма да се случи на всяка цена”, казва Марта Кос, според която Северна Македония не трябва да губи повече време в „оправдания” и апелира държавата да не изпуска „този прозорец на възможност”.

„Грабнете го. Той е във вашите ръце”, казва еврокомисарят по разширяването.

Попитана за исканите от правителството на Северна Македония гаранции на процеса на присъединяване, Марта Кос отговаря, че до този момент не е имало случай страна кандидат член на ЕС да получава гаранции, „че няма да възникне друг спор по време на процеса на присъединяване, докато последната държава членка не ратифицира договора за присъединяване.”

„Така функционира разширяването на ЕС. Важно е да се приеме тази реалност”, посочва Марта Кос.