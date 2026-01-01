Конституционният съдия Десислава Атанасова публикува нова позиция, придружена с документи, с които, по думите ѝ, опровергава публично направените „неверни твърдения“ на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно нейни пътувания в чужбина.

Десислава Атанасова: Не съм пътувала с частен полет до Дубай с Пеевски

Атанасова съобщава, че към вече представените документи добавя и официално удостоверение, издадено от Дирекция „Сигурност“ към Околийското управление в Истанбул, Република Турция. По думите ѝ документът удостоверява, че в периода 5 – 8 април 2024 г. тя е пребивавала единствено на територията на Турция и не е напускала страната между двата си полета по маршрута София – Истанбул – София.

Конституционният съдия припомня, че вече е предоставила документи, удостоверяващи, че в същия период е пътувала с граждански полети на Turkish Airlines по маршрута София – Истанбул – София.

Демерджиев: Възможно е Десислава Атанасова да е пътувала с личен и дипломатически паспорт

В позицията си Атанасова прави и няколко уточнения по въпроси, отправени към Конституционния съд. Тя посочва, че дипломатическият паспорт е български документ за самоличност и че притежава такъв, издаден от Министерството на външните работи на основание Закона за българските лични документи.

Тя уточнява още, че в периода 5 – 8 април 2024 г. не е била командирована в Турция, не е подавала уведомление за ползване на отпуск, а през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания.

Демерджиев: Пеевски и Десислава Атанасова са пътували заедно до Дубай през 2024 г.

„Считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата“, заявява Атанасова в края на позицията си.

Конституционен съд