Възможно е Десислава Атанасова да е ползвала и личния, и дипломатическия си паспорт при пътуванията си, но това не е редно, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Интервюто" по БНТ.

Министър Демерджиев коментира казуса за пътувания със самолет на депутата от парламентарната група на ДПС Делян Пеевски и на конституционния съдия Десислава Атанасова. По думите му интересни са и част от пасажерите, интересно е как са осигурявани средствата за полетите, предоставянето на самолетите. За пасажерите министър Демерджиев посочи адв. Ангелов, който се появява покрай аферата „КТБ" като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания.

Дирекция „Вътрешна сигурност" в МВР проверява дали има изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите или това се дължи на действия на служители в МВР. Министър Демерджиев призова Атанасова да бъде по-прецизна, когато изнася факти и обстоятелства. След като това е толкова важно за Атанасова и Пеевски, ще изнесем в пълнота всички факти и всеки ще може да си направи изводите. По думите му личиният паспорт на Атанасова по нейно желание е върнат и унищожен през април тази година, което има различни последици. Ще направим всичко възможно, ще добием цялата информация, включително от международните ни партньори и ще изясним всички факти, каза още министърът на вътрешните работи.

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Проверките се правят заради подадени доста подробни сигнали, каза още министър Демерджиев. Нездравият интерес на адвоката на Пеевски, който е и депутат - Хамид Хамид, който живо се интересува кои са имената и длъжностите на конкретните служители, които работят по случая, е необяснимо за мен. Това навява на мисълта, че по този косвен начин, се прави опит да се оказва натиск върху тези хора, допълни министър Демерджиев.

Министърът коментира и казуса „Петрохан", посочвайки, че иска да върнат този случай на терена на изясняване на фактите. Правим всичко възможно от дистанцията на времето – нещо, което много ни затруднява, да попълним липсващите факти с яснота, да отговорим на въпросите на близките на шестимата загинали и на въпросите, които поставя обществото, добави Демерджиев. По думите му въпросите са много, но ако трябва да ги степенува, би започнал с въпроса дали е можело да бъдат спасени животите поне на трима от тези шест души. Следващите въпроси са дали тук се касае за самоубийства или за убийства, как тази организация успява да се установи на тази територия и да оперира толкова дълго време, очевидно със съдействието на държавни институции, как е финансирана тази организация, каза още министър Демерджиев и посочи, че значителни средства са преминавали през техните сметки. „Каква е била целта на това финансиране, кой го е осигурявал, защо го е осигурявал, спазен ли е законът при това финансиране", попита още той. Аз мога да знам това, което знаят моите служители, а те ми споделят, че знаят доста малко, защото прокуратурата е затворила този случай по нейни причини и съображения, които ще разберем, и не връща към оперативните работници пълна информация за събраните доказателства, а това са множество експертизи, които са възложени и други допълнителни доказателства, добави министър Демерджиев.

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Той допълни, че с помощта на изпълняващия функцията главен прокурор ще инициира среща на оперативните работници и разследващите с прокурорите, водещи случая, за да се изясни има ли неизяснени аспекти. Да не забравяме, че хората, които остро ми поставят въпроса във вътрешна комисия какво се прави по този случай, те дължат отговори какво се е случило, защото тогава именно политическите сили, които те представляват, бяха сформирали правителство, а вътрешен министър беше Даниел Митов. Първите часове и първите дни са решаващи и действията, които се извършват или не се извършват в този момент, предопределят успеха на едно такова разследване, каза още министър Демерджиев.

Той коментира и темата за възнагражденията на полицаите, посочвайки, че се води постоянен диалог със синдикатите в МВР. Правителството се намира в доста тежка ситуация, благодарение на това, че средства, които трябваше да послужат за бюджета за 2026 г., бяха изразходвани авансово, каза той. Нашата амбиция е с общи усилия да спрем течовете на ресурс вътре в министерството, за да може остатъкът да позволи да не се повдига въпросът за възнагражденията. По думите му той прави всичко възможно и среща разбиране сред колегите си. Това, което искам от служителите, е тяхната работа да бъде безапелационна, доверието на обществото да расте и да няма съмнение, че служителите на Министерството на вътрешните работи заслужават възнагражденията си и уважение за работата си, каза още той.