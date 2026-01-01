Изследователи в Австралия разкриха ключовата роля, която мастни клетъчни структури играят за ранното откриване на вируси и защитата на организма срещу тях, предаде Синхуа, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Откритието може да послужи като основа за нови антивирусни стратегии.

Настоящото изследване показва, че мастните структури, известни като "липидни капчици", помагат за ограничаването на вирусната репликация, като се обогатяват със специфични мастни киселини и привличат ключови антивирусни протеини, които участват в имунната сигнализация.

Авторите му от университета "Ла Троуб" са установили, че включването на две от тези мастни киселини в изкуствени липидни капчици намалява вирусната репликация и засилва антивирусните имунни сигнали.

Откритието може да проправи пътя към нов тип антивирусна стратегия, която използва вродените защитни механизми на организма, вместо да се насочва към отделни вируси.

По думите на водещата изследователка Карла Хелбиг липидните капчици - дълго време смятани за пасивни мастни депа, активно помагат за защитата на организма срещу вируси.



"Чрез манипулиране на липидните капчици или доставяне на специфични антивирусни мазнини могат да бъдат разработени широкоспектърни антивирусни средства, които да действат срещу множество различни видове вируси", казва Хелбиг.

Според Ебони Монсън от изследователския екип, откритието може да помогне на учените да се подготвят за следващата пандемия.

"Настоящото изследване може да доведе до разработването на ново поколение антивирусни лекарства, насочени към общия механизъм, вместо към конкретни вируси, помагайки по този начин за засилване на имунния отговор и намаляване на тежестта на заболяването", казва Монсън.