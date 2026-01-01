Продължителното гледане на телевизия може да бъде свързано с намаляване на обема на мозъка и повишен риск от деменция, особено при мъжете, показва ново изследване, съобщава уебсайтът „Science Alert“.

Учени проследяват повече от 1700 души в продължение на близо 24 години. Резултатите показват, че мъжете, които често са гледали телевизия в средна възраст, имат по-малък обем на мозъчни области, уязвими към болестта на Алцхаймер, както и повече изменения в бялото мозъчно вещество, свързани с когнитивен спад и деменция. Подобна зависимост не е установена при жените.

За разлика от това хората, чиято работа е изисквала продължително седене пред бюро, са имали по-запазена мозъчна структура. Изследователите отбелязват, че заседналият начин на живот сам по себе си не обяснява резултатите. Дори след отчитане на физическата активност връзката между честото гледане на телевизия и промените в мозъка остава.

Според авторите причината вероятно е, че гледането на телевизия е пасивна дейност, която почти не ангажира мозъка. За разлика от нея работата на компютър, четенето, писането, решаването на проблеми и вземането на решения стимулират умствената активност и могат да изграждат т.нар. „когнитивен резерв“, който помага на мозъка да се справя по-добре с възрастовите промени.

„Години наред се фокусирахме върху това колко време хората прекарват седнали. Нашите резултати показват, че трябва да обръщаме внимание и на това какво правят, докато седят“, казва съавторът на изследването Дейвид Райхлен от Университета на Южна Калифорния.

Учените все още не могат да обяснят защо ефектът е много по-силно изразен при мъжете. Според тях това може да се дължи на различия в начина на гледане на телевизия, хормонални фактори или особености в стареенето на мозъка.

Изследователите подчертават, че проучването не доказва пряка причинно-следствена връзка, но смятат, че умствено активните занимания – като четене, решаване на пъзели, творчески дейности или дори писане на съобщения – могат да бъдат по-полезни за мозъка от продължителното пасивно гледане на телевизия.