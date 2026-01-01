Една от най-обичаните и успешни изпълнителки на съвременната българска поп сцена - Мария Илиева, ще бъде специалният гост на Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ в Бургас, съобщиха от Общината.

Вечерта ще бъде още по-специална със специалния ѝ рецитал, в който публиката ще чуе най-големите хитове от впечатляващата ѝ кариера.

Мария Илиева е певица, автор и продуцент с над 35 песни, достигнали до първото място в музикалните класации, и носител на повече от 45 отличия за музика и стил. През 2026 година тя отбелязва 25 години от началото на своята солова кариера - юбилей, който превръща участието ѝ на сцената на „Бургас и морето“ в още по-значим акцент от програмата на конкурса.

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Националният конкурс за песен „Бургас и морето“ ще се проведе на 1 август от 20:30 часа в Летния театър. И тази година интересът към конкурса беше изключително голям - повече от 40 авторски песни бяха подадени за участие от музиканти и автори от цялата страна.

След прослушване на всички кандидатури, компетентно жури в състав: Диана Саватева - заместник-кмет „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас, доц. д-р Владимир Димов, д-р Адриан Георгиев, Димитър Маджаров, Веселин Пренеров, Светослав Михайлов и Руслан Карагьозов, определи песните финалисти, които ще се борят за отличията в тазгодишното издание.

До провеждането на конкурса почитателите на българската музика могат да подкрепят своя фаворит чрез онлайн платформата на „Бургас и морето“ , където тече гласуването за Наградата на публиката.

Сценографията и мултимедията са на талантливия и изключително креативен сценограф и визуален артист Красимир Марчев.

Билетите за музикалната вечер са в продажба онлайн в Eventim и на касата на „Часовника“.