Край морето в Бургас всеки ден може да се види една необичайна и красива атракция - младо момиче с красиво украсени и шарени гълъби.

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Те привличат погледите на десетки туристи и жители на града, които идват да се насладят на морската панорама и спокойствието на Бургаския залив.

Булфото

Мнозина спират, за да направят снимка с пъстрите птици, а усмивките по лицата им показват колко положителни емоции носи тази среща.

Атракцията създава приятно настроение и превръща обикновената разходка край морето в по-цветно и запомнящо се преживяване за малки и големи.