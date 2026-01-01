Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу административния ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив Тихомир Стоев. Предлага се налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание – освобождаване от длъжност като прокурор.

От прокуратурата съобщиха, че предложението е направено след писмо на министъра на правосъдието от 29 април 2026 г. и проверка на отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура.

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Според становище на Комисията по професионална етика при ВКП, в периода от март до 10 април 2026 г. Тихомир Стоев е допуснал нарушения на законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно изпълнение на служебните си задължения, както и на етичните стандарти, приложими към магистратите. Според комисията поведението му представлява нарушение на служебните задължения и накърнява престижа на съдебната власт.

От държавното обвинение посочват още, че проверката е установила серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Констатациите се съдържат в преписка на Върховната касационна прокуратура с обем над 200 страници.

Предстои Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да реши дали да образува дисциплинарното производство и да разгледа предложението за освобождаването на Тихомир Стоев.