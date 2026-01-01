Софийска градска прокуратура взе мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 50 000 евро спрямо бившия председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев.

Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 203 от Наказателния кодекс.

Адвокатът на Стоян Мавродиев: Той не е банката, не съм виждал негов подпис

"При определяне на мярката са отчетени събраните по досъдебното производство доказателства, обосноваващи налично предположение за съпричастност към вмененото деяние, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаленият интензитет на опасността от укриване, изминалият период от време след осъществяване на деянието, здравословното състояние на обвиняемия, както и останалите относими към преценката обстоятелства", посочват от СГП.

Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

Кой е Стоян Мавродиев?

Вчера официално Сърбия предаде бившия директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев на България. Той бе конвоиран у нас от българо-сръбската граница под засилена охрана на Жандармерията и Главна дирекция "Охрана". Впоследствие адвокатът му Емануил Йорданов съобщи, че той е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа.

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката.

По това дело беше арестуван и бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.