Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Предложените промени са свързани с изпълнението на изискванията на чл. 16, ал. 2 във връзка със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност по отношение на регламентирането в закон на документите, необходими за издаване на удостоверения за регистрация за производство, преработване или употреба на химически вещества.

Законопроектът е включен под № 24 в Приложението към Законодателната програма на Министерския съвет за периода май-юни 2026 г. С него се въвежда изискване в закона да бъдат уредени документите, които се подават от лицата, кандидатстващи за регистрация. Към момента тези изисквания са регламентирани в Наредбата за условията и реда за извършване на дейности с токсични химически вещества и техните прекурсори.

С проекта се прецизират съществуващи текстове и се допълват разпоредби, свързани с установяването на непълноти в представените документи, писменото уведомяване на заявителя за тяхното отстраняване, както и с уведомяването при промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация.

С предлаганите изменения и допълнения не се създават нови регулаторни режими, не се въвеждат нови изискуеми документи и не се удължава срокът за издаване на удостоверение за регистрация. Промените имат за цел да приведат законодателството в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.