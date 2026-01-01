"Ако някой ме беше попитал за какво съм похарчил най-много пари през последните три месеца, нямаше да мога да му отговоря." Именно това осъзнаване кара софтуерния инженер Юсмен Кадир да започне работа по EuroTracker, мобилно приложение, създадено в навечерието на приемането на еврото в България. В продължение на шест месеца той разработва проекта сам, без екип, външно финансиране и маркетинг, като пише код след работа, често до полунощ. Днес приложението помага на потребителите да следят ежедневните си разходи и да получат по-ясна представа къде отиват парите им.

В интервю за Vesti.bg Кадир разказва как една лична трудност се превръща в идея за технологичен продукт, защо смята, че финансовата грамотност и ниските доходи не трябва да се противопоставят, и може ли едно приложение да помогне на хората да управляват по-добре семейния си бюджет.​

От приложение за еврото до инструмент за контрол на разходите

Историята на EuroTracker започва през лятото на 2025 г., когато България се подготвя за въвеждането на еврото.

Кадир вижда в този момент възможност да създаде собствен продукт, който да бъде полезен за обществото. Първоначалната му идея обаче е различна - приложение, което да събира новини за еврото и да помага на хората да превалутират от левове в евро и обратно.

"Винаги съм искал да имам собствени приложения, с които да помагам на обществото. Направих първата версия за много кратко време и я споделих на съпругата си", разказва Юсмен Кадир.

Междувременно на пазара започват да се появяват все повече подобни продукти. Това кара Кадир да потърси друга посока. "Не ми хареса, че вече има толкова много такива приложения, и започнах да мисля какво друго полезно мога да направя, което да бъде различно", посочва той.

Идеята идва по време на обикновено прибиране от работа. Докато върви, той започва да си представя приложение, което да помогне на хората в България да следят своите разходи след приемането на еврото. Продукт, който да бъде създаден специално за българските потребители.

Тогава се ражда и името. "Започнах да изричам Евро… Тракър. Стори ми се благозвучно. След това казах: "Следи всеки цент, всяко евро!". Помислих си, че това дори звучи като нещо, което може да бъде в телевизионна реклама", разказва софтуерният инженер.

Следващият разговор със съпругата му се оказва решаващ. Тя му споделя, че винаги е имала проблем да следи къде и за какво точно харчи парите си и че подобно приложение би ѝ било полезно. Тогава Кадир осъзнава, че проблемът не е само неин. "Замислих се и разбрах, че ако някой човек ме попита за какво съм похарчил най-много пари през този месец или през последните три месеца, няма да мога да му отговоря. Разходите ми са много и не помня за всяко нещо колко съм дал", разказва той.

След този момент той започва разработката отначало. "Пишех код всеки ден, понякога и в 12 през нощта. Исках да пусна приложението още в началото на 2026 г., след като приемем еврото, защото знаех, че това е уникалният момент", посочва мъжът.

От август 2025 г. до януари 2026 г. Кадир работи по проекта, докато успява да публикува EuroTracker в App Store и Google Play.

Очакването му е било на пазара вече да има много подобни решения. "Изненадващо EuroTracker беше единственото приложение. Разбира се, през следващите месеци започнах да виждам и други подобни, но не ги намирах за толкова интересни. Все още смятам, че EuroTracker е по-добър от конкурентите си - българските приложения, които се опитват да решат подобен проблем", разказва Кадир.

"Дигитално тефтерче", а не сложна финансова система

EuroTracker е създаден с една основна цел - да направи следенето на разходите максимално лесно.

"EuroTracker е приложение за лесно и бързо следене на ежедневните разходи", обяснява Кадир.

Според него най-голямата разлика спрямо други подобни продукти е именно простотата. Приложението не изисква регистрация, не се свързва с банкови сметки, работи и без интернет, а добавянето на разход може да стане само за няколко секунди, включително чрез гласова команда.

"Идеята ми беше да създам не сложна финансова система, а нещо като дигитално тефтерче в джоба, което всеки може да използва", разказва инженерът.

С времето приложението трябва да помогне на хората да видят по-ясно своите финансови навици, не само колко харчат, но и за какво.

Предизвикателството да създадеш технологичен продукт сам

Зад създаването на едно приложение обаче стои много повече от писането на код.

Кадир признава, че най-голямото предизвикателство за него не е било програмирането, а всичко останало около продукта - дизайнът, маркетингът и начинът, по който той достига до потребителите.

"Освен самата разработка трябва да мислиш и за това как ще изглежда приложението като дизайн. Трябва да помислиш и за маркетинг - как да го представиш на хората", обяснява Кадир.

Именно маркетингът се оказва областта, в която той иска да се развива най-много. "През последните шест месеца изчетох няколко книги на тема маркетинг, защото смятам, че в момента това е едно от най-големите умения - да можеш да продаваш продукти", посочва мъжът.

Според него технологиите и изкуственият интелект (ИИ) дават огромни възможности на хората, които искат да създават продукти.

"Живеем в златни години. Съществуват много полезни сайтове, които помагат за изработка на дизайн, маркетингови изображения, видеа и други неща. Всички тези инструменти използват изкуствен интелект, който е много мощен и може да прави чудеса", смята Кадир.

В същото време той предупреждава, че AI не е решение на всичко. "Колкото помага, толкова може и да вреди, ако нямаш достатъчно солидни знания. Трябва да можеш правилно да го използваш, но трябва и да имаш усет - да усещаш нещата", категоричен е той.

Кадир отдава голяма част от възможността да създаде EuroTracker и на образованието си в Нидерландия.

"Честно казано, смятам, че ако не бях взел решение да уча там, никога нямаше да мога да създам този продукт. Образованието, което придобих, ми отвори много врати и възможности", смята той.

По думите му четирите години обучение са му дали знания как да се създава продукт от самото начало. "Там учих точно това - как да създаваш продукт буквално от нулата", обяснява Кадир.

Въпреки че днес работи сам, Кадир е наясно, че за развитието на един продукт е необходимо да се делегират задачи.

"Трудно ми е специално на мен, защото съм solo founder и трябва да мисля за всичко. Дори да имах екипи за дизайн и маркетинг, отново щях да искам да контролирам всичко, защото продуктът е мой и визията ми за него е моя", посочва той.

Въпреки това вече търси помощ за част от задачите. "Потърсих хора, които изработват видеа за социалните мрежи, за да мога да имам повече време да мисля за бъдещия roadmap на приложението. В бъдеще бих си наел и дизайнери, както и други програмисти", разказва той.

Може ли едно приложение да помогне на хората в страна, в която много семейства живеят от заплата до заплата и всяка покупка трябва да бъде внимателно планирана? ​

EuroTracker се появява в момент, когато много хора изпитват затруднения да следят личните си финанси.

Според Кадир именно при ограничени доходи яснотата върху разходите става още по-важна. "Когато доходите са ограничени, яснотата върху разходите става още по-важна", обяснява той.

Кадир обаче е категоричен, че едно приложение не може да реши всички финансови проблеми. "EuroTracker не може да увеличи доходите на хората и не претендира да реши този проблем", категоричен е софтуерният инженер.

Това, което може да направи, е да даде повече информация.

"Може да помогне на хората да виждат по-ясно къде отиват парите им и да вземат по-информирани решения за това, което могат да контролират", обяснява той.

Според него често именно малките ежедневни разходи остават незабелязани. "Понякога не осъзнаваме колко се натрупват малките разходи, докато не ги видим събрани на едно място", казва Кадир.

Създадохте EuroTracker в момент, когато много българи казват, че не знаят къде отиват парите им. Дали проблемът не е само в липсата на финансова грамотност, а и в ниските доходи и високите разходи? ​

Когато говори за управлението на личните финанси, Кадир не смята, че всичко се свежда единствено до финансовата грамотност. "Проблемът е комбинация от няколко неща", смята той.

По думите му не е справедливо всички трудности да се обясняват с липса на знания, защото много хора просто разполагат с ограничени средства.

"Много хора просто имат ограничени доходи, а разходите за живот са високи. В такава среда дори човек, който планира внимателно, може да изпитва трудности", категоричен е софтуерният инженер.

Въпреки това той вярва, че ясната представа за собствените разходи остава важна.

"EuroTracker не може да реши проблема с ниските доходи, но може да помогне на човек да види реалната картина, да разпознае навиците си и да взема по-информирани решения", казва той.

За него финансовата грамотност и икономическата реалност не трябва да се противопоставят.

"И двете имат значение", категоричен е Кадир.