Министерският съвет прие решение за освобождаване на Петя Панчева като член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (Комисията) и за назначаване на Елена Болтаджиева в нея.

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията е постъпила молба от Петя Панчева за освобождаване от длъжността член на Комисията. По предложение на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Министерският съвет назначи Елена Болтаджиева за член на Комисията за остатъка от мандата.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет, който осъществява регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите съгласно Закона за стоковите борси и тържищата. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.

Комисията се състои от председател и двама членове, които се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с петгодишен мандат.