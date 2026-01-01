Омбудсманът Велислава Делчева отправи препоръка до председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Георги Хорозов за предприемане на конкретни мерки, които да гарантират избирателните права на хората с увреждания и на гражданите в уязвимо положение, cъобщиха от институцията.

В препоръката се посочва, че значителна част от хората с увреждания отново могат да останат без адекватен достъп до изборния процес, защото все още не са създадени подходящи условия и не са изпълнени напълно изискванията на редица международни актове за осигуряване на всеобщо, равно и тайно гласуване чрез равностойна процедура, гарантираща свободата на вота, обясниха от институцията.

Сред основните проблеми, за които гражданите сезират омбудсмана, са липсата на жестов превод за хората с увреден слух при възникване на проблеми с устройствата за машинно гласуване и липсата на светлинен сигнал при отпечатването на контролната разписка.

Необходимо е и подходящо обучение за членовете на СИК, включително за членовете с увреден слух, допълниха от институциятая на общественият защитник. Те допълниха, че друг проблем е, че официалната информация за процеса на гласуване все още не е достъпна в избирателните секции на Брайл и в подходящи аудиоформати, поради което не може да бъде гарантирана в пълнота и тайната на вота за незрящите граждани, тъй като не са предприети действия за адаптиране на софтуера на машините към потребностите на хората с увредено зрение.

В препоръката си до Георги Хорозов омбудсманът предлага ЦИК да разработи стандарт „Достъпна изборна секция“. Делчева препоръчва в методическите указания за секционните комисии да бъдат включени мерки за подготовка на пространството пред изборното помещение и на сградата, в която се намира секцията при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване. Предлага се пред определената секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да бъдат поставени аудиоплеър и Брайлов шаблон със списък на кандидатите и партиите, фигуриращи в бюлетината.

Омбудсманът предлага още да бъде осигурен онлайн достъп до услугите на жестов преводач за хората с увреден слух в случаите, когато се нуждаят от разяснение и не могат да се разберат с членовете на секционната избирателна комисия. Според омбудсмана един или максимум двама жестови преводачи биха били достатъчни за цялата страна в изборния ден.

Велислава Делчева предлага също да бъде създадена подходяща организация за гласуване на хората с увреден слух, при която членовете на СИК да ги уведомяват за звуковия сигнал при издаването на контролната разписка за успешно гласуване, както и да бъде въведен безплатен телефон за информация за процеса на гласуване, който да работи не само в изборния ден и да не се ограничава единствено до справки за включването в избирателните списъци.

В препоръката омбудсманът обръща внимание и на гражданите, поставени под задължителна карантина или изолация. „Наясно съм, че към момента епидемичната обстановка в страната не е напрегната и броят на поставените под задължителна карантина или изолация не е голям. Въпреки това продължавам да отстоявам позицията си, че на всеки гражданин трябва да бъде осигурена възможност да даде гласа си в изборния ден и да упражни конституционното си право“, каза Велислава Делчева, цитирана в прессъобщението.

Омбудсманът изрази и подкрепа с внесените и приети от Комисията по правни въпроси законопроекти за промени в Изборния кодекс, с които се отхвърля ограничаването на броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз. След приемането на ограничителните разпоредби в институцията на омбудсмана постъпиха и допълнителни жалби, включително искания за сезиране на Конституционния съд, посочиха от институцията на омбудсмана. „Намирам за недопустимо български граждани, живеещи извън страната и вече дали гласа си на предходни избори, да бъдат затруднени или дори лишени от това право при произвеждането на следващи избори“, каза Делчева, цитирана в пресъобщението.

Омбудсманът призова народните представители при обсъждането и гласуването на законопроектите да се съобразят с конституционно гарантираните права на избирателите и да не допускат ограничаване на основни права на гражданите.

През април омбудсманът организира форум, посветен на упражняването на избирателни права, достъпната среда и технологични решения във връзка с изборния процес.