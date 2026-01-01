До дни Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще разполага с общо 84 дрона, които ще подпомагат наблюдението и оценката на обстановката при горски пожари, съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ пред журналисти в Казанлък.

Той присъства на съвместно тактико-специално учение за действия при възникване на горски пожари с участието на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Регионалната дирекция по горите – Стара Загора, държавните горски стопанства, доброволни формирования и други структури от Единната спасителна система.

По думите на Джартов новата техника ще даде възможност за по-бърза оценка на параметрите на пожарите и ще подпомогне вземането на решения за необходимите сили и средства при гасенето. Джартов уточни, че по проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ са предвидени 50 дрона, от които 29 вече са доставени, а останалите се очакват в следващите дни. Освен дронове, по проекта се доставят ранцеви пожарогасители, моторни триони, както и пикапи със системи за пожарогасене под високо налягане за част от общините.

„Дроновете са от изключителна важност, защото при големите пожари за нас е ключово бързо да установим параметрите на пожара, за да преценим дали са необходими допълнителни сили и средства. Със сигурност сме по-добре подготвени от предишните сезони, но това не бива да ни успокоява, защото превенцията е много по-важна от готовността“, посочи Джартов.

Той подчерта, че последните две години са били изключително тежки по отношение на горските пожари и това е наложило координация между множество институции. Освен пожарникари в овладяването на подобни бедствия участват военнослужещи, служители на горските стопанства, доброволци и представители на местната власт.

Именно затова съвместните тактико-специални учения имат ключово значение, тъй като всяка институция има собствена организация на работа, а при реални ситуации действията трябва да бъдат напълно синхронизирани, каза още той. По думите му най-важната цел е да бъде гарантирана безопасността както на професионалните екипи, така и на всички останали участници в гасенето.

Джартов предупреди, че включването на неподготвени доброволци крие сериозни рискове. Според него спонтанните доброволци често пристигат без подходящо защитно облекло и обувки и поради това могат да бъдат използвани единствено под ръководството на професионалните екипи и в райони, където няма непосредствена опасност.

Той отбеляза, че през последните седмици броят на пожарите постепенно се увеличава. Ако преди дневно са възниквали между 50 и 100 пожара, сега те вече са между 100 и 150. През най-тежките дни на предходните два пожароопасни сезона броят им е достигал между 250 и 350 за денонощие.

Според него валежите през тази година са забавили изсъхването на растителността, но в същото време са довели до нейното силно развитие. При очакваното повишаване на температурите това ще създаде условия за възникване и бързо разпространение на тежки горски пожари.

Той призова гражданите да не използват открит огън през най-горещите часове на деня, да не изгарят суха растителност при почистване на дворове и да избягват огневи дейности като заваряване и рязане с флекс в близост до сухи треви.

По думите му към момента са съставени 48 акта за установяване на административни нарушения за предизвикани от граждани запалвания, но санкциите сами по себе си не са достатъчни. „Необходимо е обществото да изгради култура на превенция“, посочи той.

Главен комисар Джартов съобщи още, че през настоящия пожароопасен сезон при необходимост пожарната ще разчита на шест хеликоптера от Военновъздушните сили, докато през предходните години те са били четири. Те могат да се включат в гасенето в рамките на един до два часа след отправяне на искането.

Той коментира и възможностите на самолета „Спартан“, оборудван със система за пожарогасене. По думите му ефективността предстои да бъде оценена при реални произшествия, тъй като самолетът по принцип е предназначен за транспортни задачи. Според него в повечето случаи хеликоптерите са по-ефективни, тъй като могат да зареждат вода от близки водоеми и да извършват многократни заходи за кратко време. „Няма панацея и няма едно решение, което само по себе си да реши проблема с тежките горски пожари“, обобщи директорът на националната противопожарна служба.