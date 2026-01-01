Виетнамски товарен кораб с 62-ма души екипаж потъна при тежки условия в Южнокитайско море, като 17 души са в неизвестност, а 45 са били спасени, съобщи виетнамското външно министерство, цитирано от ДПА.

Корабът "Khoi Nguyen 18" е потънал вчера при работа в лошо време близо до рифа Файъри Крос — спорна зона в Южнокитайско море.

Говорителката на външното министерство Фам Ту Ханг заяви, че виетнамските власти незабавно са започнали спасителна операция след получаване на сигнала, в координация с китайските сили за търсене и спасяване и с плавателни съдове, намиращи се в района.

„Веднага след инцидента виетнамските власти действаха в тясна координация и спешно се разположиха на място“, каза Ханг. До вчера на обяд спасителите са извлекли 45 членове на екипажа, а издирването на останалите 17 продължава, допълни тя.

Южнокитайското море е един от най-натоварените корабни маршрути в света и често е засегнато от сезонни бури. То е и обект на припокриващи се териториални претенции между Китай, Виетнам и няколко други държави от Югоизточна Азия.

Виетнамските спасителни екипи и риболовни кораби продължават да претърсват района, докато властите редовно информират семействата на екипажа и подготвят допълнителна помощ за оцелелите.

Ханг благодари на китайските власти за бързата им подкрепа в спасителната операция и изрази надежда, че двете страни ще продължат да работят в тясно сътрудничество за откриването на изчезналите.