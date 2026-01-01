Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и “„Калотина“, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове е към 6.00 ч. тази сутрин.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на граничния пункт „Калотина“ на вход за леки автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния. От 10:00 ч. на 30 юни на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна. От 8:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. От 10:00 ч. на 21юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония.