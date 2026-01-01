Двама души бяха убити, а най-малко петима - ранени, при стрелба снощи на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон, предаде Асошиейтед прес, като се позова на говорител на местната противопожарна служба.

Полицията призова населението да избягва района, който се намира на северозапад от центъра. Стрелбата е започнала около 18:00 ч. местно време (4:00 днес сутринта бълг. вр.) в Градския център, където през уикенда се проведе фестивалът "Хапката на Сиатъл", уточниха властите.

Говорителката на медицинския център "Харбървю" Сюзан Грег заяви, че болницата е приела четирима пострадали - малко дете, мъж на 23 години и две възрастни жени. Един пациент е в критично състояние, поясни тя.

На местопрестъплението бяха мобилизирани много полицаи, които започнаха спешно да евакуират хората от района.

Фестивалът на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 г. насам, като привлича средно 350 000 посетители по време на "трите дни на ядене, пиене и обществено веселие", посочва АП, като цитира уебсайта на събитието.