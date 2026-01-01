Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток, след като се натъкна на морска мина, съобщи днес полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

Според агенцията танкерът е попаднал на мината, след като се е отклонил от определения от Иран маршрут в стратегическия воден път.

Иранските власти още не са коментирали официално станалото.

Иран настоява корабите в Ормузкия проток да използват северния коридор, който преминава през ирански териториални води, и да получават предварително разрешение от Техеран. Иранските власти определят само този маршрут като „безопасен“ и предупреждават, че не поемат отговорност за преминаване през други места.