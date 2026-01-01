Боксовата легенда Ерол Спенс-младши официално обяви края на своята състезателна кариера. 36-годишният американски боксьор заяви, че е време да „започне нов живот“, като направи това изявление броени минути след като загуби с единодушно съдийско решение от Тим Цзю в Австралия.

Това беше първото излизане на ринга за бившия шампион в полусредна категория от три години насам. Последният му двубой беше тежката загуба от Терънс Крауфорд, при която той отстъпи титлите си на WBC, WBA и IBF. С поражението от Цзю професионалният рекорд на американеца вече е 28 победи и 2 загуби.

За тази битка Спенс се подготвяше в залата на новия си треньор Рони Шийлдс в Хюстън, след като през 2024 г. се раздели с дългогодишния си наставник Дерик Джеймс.

Подготовката за мача с австралиеца Тим Цзю в сиднийската „Afterpay Arena“ беше съпътствана от напрежение. Само 11 дни преди двубоя искането на Спенс за промяна на тегловата категория от 72 кг беше одобрено, което предизвика коментари.

От своя страна, Цзю, който имаше две загуби в последните си пет мача (от Бахрам Муртазалиев и Себастиан Фундора), беше категоричен по време на пресконференцията в петък. Той се закани, че ще „пенсионира“ Спенс веднъж завинаги, което допълнително нажежи обстановката преди срещата.