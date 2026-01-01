Мащабен горски пожар в Югозападна Франция заплашва района на Бордо, като огнената стихия вече е толкова мощна, че създава собствени гръмотевични бури. Очакваните температури до 38°C допълнително усложняват ситуацията и повишават риска от още по-бързо разпространение на пламъците.

Повече от 325 000 души вече са евакуирани от региона, докато пожарът унищожава горски масиви, жилищни райони и цели села.

Около 2500 пожарникари, 1500 военнослужещи и близо 1200 полицаи са мобилизирани в департамента Жиронд. В гасенето се включват и десетки доброволци, сред които местни фермери. В неделя колони от трактори с огромни цистерни с вода преминаваха през населените места, за да подпомогнат огнеборците.

От началото на кризата са ранени 75 пожарникари, а двама души са загинали.

Огнената стихия генерира собствени ветрове и гръмотевични бури

Според специалистите пожарът е предизвикал образуването на т.нар. пирокумулонимбус – гигантски облак, формиран от силната топлина, който генерира собствени ветрове и електрически бури. Това явление може да предизвика нови пожари чрез мълнии и прави овладяването на стихията изключително трудно.

Въпреки непрекъснатите усилия на спасителните екипи, очакваните високи температури и сухото време заплашват да ускорят разпространението на огъня.

„Това е сценарий като Давид срещу Голиат. В един момент ще намерим слабостта му и ще нанесем удар“, заяви Ерик Брокарди от Националната федерация на пожарникарите на Франция.

Франция е в плен на четвърта гореща вълна

Пожарите избухват на фона на четвъртата гореща вълна във Франция това лято. Екстремните температури вече нанасят сериозни щети на селското стопанство, унищожавайки реколта и пораждайки опасения от недостиг на плодове и зеленчуци.

Президентът Еманюел Макрон свика извънредно заседание на кабинета, за да обсъди кризисната ситуация.

Учените предупреждават, че климатичните промени увеличават честотата и интензивността на подобни екстремни явления.

Туристите са призовани да избягват района

Пожарите избухнаха в разгара на летния туристически сезон, след месеци без значителни валежи и поредица от горещи вълни, които превърнаха горите в леснозапалим терен.

Префектът на Жиронд призова туристите да избягват района и да изберат други дестинации.

Междувременно местните жители правят всичко възможно, за да защитят домовете си. В село Сен Жан д'Илак хора поливат с маркучи пътищата и растителността около имотите си в опит да забавят настъпването на огъня.

„Правим всичко възможно, за да спасим домовете си“, разказва местният жител Жорж Клива. Въпреки че селото е евакуирано, той и семейството му остават на място.

„Пожарникарите ни казват, че след два или три часа пожарът може да стигне дотук“, допълва той.

„Пожарникарите са претоварени“

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес предупреди, че ситуацията остава „изключително неблагоприятна“, а основният пожар в Жиронд е „изключително интензивен и непредсказуем“, като сам създава ветрове и се движи хаотично към района на Бордо.

По данни на префектурата от сряда насам са ранени 75 пожарникари, като десет от тях са били евакуирани за лечение.

Синдикатите алармират, че огнеборците не разполагат с достатъчна защита срещу токсичните изпарения.

„Пожарникарите са претоварени. При пожар с подобен мащаб той създава собствен микроклимат и става изключително труден за прогнозиране, особено когато фронтът надхвърля 20 километра“, заяви Себастиан Берж, ръководител на синдиката на пожарникарите в Жиронд.

По думите му вече има реални основания за тревога относно сигурността на Бордо.

Бордо засега няма да бъде евакуиран

Най-малко 240 жилищни сгради са унищожени в Жиронд, голяма част от тях в село Льо Порж.

Въпреки това кметът на Бордо Томас Казенав заяви, че засега няма планове за евакуация на града, в чиято агломерация живеят около 850 000 души.

„Пожарът вече е пред портите на града. Оставаме изключително бдителни и сме готови за всякакво развитие“, каза той.

По думите му огънят все още се намира в южната периферия на метрополния район и засега не напредва към западните квартали.

Френското министерство на отбраната съобщи, че са предприети специални мерки за защита на стратегически индустриални обекти около Бордо, включително предприятия от аерокосмическата индустрия.

Главната магистрала южно от града остава затворена, а железопътният транспорт в района е сериозно нарушен.

Под заплаха са и прочутите лозя на Бордо

Огнената стихия вече застрашава и световноизвестните лозови масиви на Бордо.

Шарл-Анри Гоне, собственик на имението „Шато О-Бакалан“, разказва, че пожарът се намира едва на около 10 километра от лозята му.

След като негови приятели в Сен Жан д'Илак бяха принудени да напуснат домовете си, той очаква спешно съобщение от властите с евентуална заповед за евакуация.

Историческото му имение от XVIII век произвежда около 20 000 бутилки вино годишно от сортовете Мерло, Каберне Совиньон и Совиньон Блан, които се изнасят по целия свят.

Франция е изправена пред една от най-тежките вълни от горски пожари през последните години. След поредица от горещи вълни и продължителна суша, големи части от страната се превърнаха в изключително рискови зони за възникване и бързо разпространение на пожари.

Особено уязвим е департамент Жиронд в Югозападна Франция, където се намира Бордо. Районът е покрит с обширни борови гори, които при високи температури, силен вятър и ниска влажност се превръщат в леснозапалима среда.

Според метеоролози и климатолози екстремните горещини и продължителните периоди без валежи създават условия за т.нар. пирокумулонимбус – мощен облак, образуван от топлината на големи пожари. Той може да генерира силни ветрове, гръмотевични бури и мълнии, които да предизвикат нови огнища и да направят овладяването на стихията още по-трудно.

Експерти предупреждават, че климатичните промени увеличават честотата, продължителността и интензивността на подобни екстремни пожари в Южна Европа, като Франция, Испания, Португалия, Италия и Гърция все по-често са засегнати от мащабни огнени бедствия през летните месеци.