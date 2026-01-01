Франция е поискала помощ от Европейския съюз за борбата с мащабните пожари, предимно в района на Атлантическото крайбрежие на страната, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

"Ситуацията остава изключително напрегната, като пожарите обхващат страната, най-вече в (департамента) Жиронд", написа Макрон в социалната платформа Екс, визирайки региона на Бордо.

🚨 #FRANCE #FRANCIA #Incendie #Wildfires #Incendio

Another forest fire in France 💔



🔴 FRANCE : A MASSIVE WILDFIRE IS BURNING IN TARADEAU ( VAR ), THREATENING THE TOUR DU TARADEL AND THE 12th-century CHAPELLE SAINT-MARTIN.



Fueled by intense Mistral winds and severe drought, the… pic.twitter.com/xgyrExDAgG — LW World News (@LW_WorldNews) July 19, 2026

"Франция помоли Европейския съюз да задейства програмата за гражданска защита. Скоро ще можем да разчитаме на включването в акциите на два хърватски самолета "Канадеър", два португалски самолета "Еър Трактър", както и на два хеликоптера "Блек хок" от Чехия и Словакия", отбеляза той.

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Над 10 000 души вече са евакуирани в Югозападна Франция, след като бързо разпространяващ се пожар обхвана най-малко 2400 хектара западно от град Бордо, отбелязва Ройтерс.

Франция е сред европейските държави, които през последните години все по-често са засегнати от големи горски пожари, като рискът нараства заради по-продължителните горещи вълни и засушаването. Особено уязвим е департамент Жиронд в Югозападна Франция, където обширни борови гори и високите летни температури създават условия за бързо разпространение на огъня.

При големи природни бедствия държавите членки могат да поискат помощ чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Чрез него Европейската комисия координира предоставянето на противопожарни самолети, хеликоптери, техника и спасителни екипи от други държави. Механизмът беше създаден през 2001 г. и редовно се използва при мащабни горски пожари, наводнения и други извънредни ситуации в Европа и извън нея. През последните години той многократно е подпомагал Франция, Гърция, Италия, Португалия и други страни, засегнати от тежки летни пожари.