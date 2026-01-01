Платформата за онлайн търговия „Шейн“ (Shein) е отчела нетна загуба от 99 млн. долара през първото тримесечие на 2026 г., след като миналата година САЩ въведоха мита върху малките пратки от Китай, според борсова документация, свързана с първичното публично предлагане на книжата на китайската компания в Хонконг, съобщи Ройтерс.

Проектът на проспекта за първичното публично предлагане поставя основите за представянето на акциите на „Шейн“ пред инвеститори и за официалното събиране на поръчки за книжата.

В документа основаната в Китай компания не разкрива колко акции планира да пласира в Хонконг, на каква цена ще бъдат книжата, кога ще се случи предлагането или очаквани приходи.

На 10 юли „Шейн“ получи одобрение от Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) за първичното публично предлагане в Хонконг.

Финансовите данни, оповестени за първи път днес, обаче разкриват пред инвеститорите по-ясна картина на натиска, пред който е изправена „Шейн“ в стремежа си да набере нов капитал на фона на по-високите разходи, забавянето на растежа и засиления регулаторен контрол на ключови пазари.

През май 2025 г. правителството на САЩ премахна освобождаването от мита на пратки от Китай на стойност под 800 долара по правилото „de minimis“. Това е оказало „неблагоприятно въздействие“ върху продажбите в САЩ и върху общия растеж, както и е допринесло за увеличаване на разходите, посочват от „Шейн“ в документа.

Произведените в Китай продукти, продавани от компанията и изпращани за САЩ, вече подлежат на облагане със ставки от 10 до 87,5 процента, обосняват от „Шейн“.

Все пак приходите на търговеца са нараснали с 1,1 на сто през периода януари – март т.г. до 9,05 млрд. долара спрямо 8,95 млрд. долара през същото тримесечие на миналата година.

В подадения към борсата в Хонконг документ пише още, че основателят на „Шейн“ Скай Янтиен Сю е посочен като председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на компанията, докато Доналд Тан, който заемаше поста изпълнителен председател, не фигурира сред директорите или висшето ръководство.

Американските банки „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs), „Морган Стенли“ (Morgan Stanley) и „Джей Пи Морган“ (JP Morgan) са съвместни мениджъри при първичното публично предлагане на „Шейн“.