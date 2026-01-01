Започналият вчера гейпарад в Берлин бе прекратен, след като автомобил се вряза в група хора в района Тиргартен, предаде Ройтерс.

Берлинската полиция заяви, че провежда голяма операция в Тиргартен.

Организаторите на гейпарада заявиха в социалната мрежа "Екс", че прекратяват събитието.

БГНЕС

Полицията съобщи, че има няколко пострадали след инцидента в Берлин.

Няколко души бяха ранени, вероятно блъснати от автомобил, в парка Тиргартен в Берлин, където в събота вечерта протичаше берлинският гейпарад, каза полицията на германската столица, цитирана от Франс прес.

"Предполагаме, че превозно средство е проникнало в парка Тиргартен, блъснало е няколко души и ги е ранило. За ранените понастоящем се полагат грижи от спасителните служби. Активно издирваме хора, за които се подозира, че може да са замесени", заяви полицията в комуникационното приложение "Уотсап".

Полицията призова участниците в парада да не минават през парка, а да се движат само по улиците.

"Връщайте се у дома, моля", призоваха организаторите в социалната платформа "Инстаграм".

БТА

По-късно полицията съобщи за един загинал вследствие на инцидента и за около 15 ранени. ДПА предаде, че ранените са 16.

Германската полиция заяви, че е идентифицирала заподозрян за атаката срещу гейпарада в Берлин, предаде ДПА.

Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди.

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Говорителят на полицията Флориан Нат заяви, че не могат да бъдат оповестени още детайли, защото разследването продължава.

Освен това полицията е осъществила няколко операции, свързани с разследването, включително претърсване на апартамент.

Германският канцлер Фридрих Мерц призова да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента на гейпарада в Берлин, предаде Франс прес.

БГНЕС

Канцлерът Мерц окачестви случилото се като ужасно. Мерц и министърът на вътрешните работи "се ангажират с особена решителност да изяснят в максимална степен обстоятелствата около това ужасно деяние и да гарантират, че ще има санкции", каза говорител на властите.

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Кметът на Берлин Кай Вегнер окачестви инцидента на гейпарада в германската столица като "атака срещу нашето свободно и отворено към света общество", предаде Франс прес.

"След един мирен и цветен Прайд събралите се за толерантен и мирен Берлин хора бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата - и нашата свобода днес бе атакувана по най-ужасния начин", заяви Вегнер в социалната платформа "Екс".