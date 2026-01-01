Заподозреният за атаката на парада Берлин Прайд е застрелян по време на полицейска операция в градински комплекс в берлинското предградие Шпандау, съобщи днес телевизия РББ, цитирана от Ройтерс.

Полицията в Берлин до момента не е потвърдила тази информация.

Малко по-рано берлинската полиция разпространи снимка на вероятния извършител на нападението срещу гейпарада в германската столица, отнело живота на един човек и ранило 16, предаде ДПА.

Властите започнаха хайка в града за залавянето на 21-годишния заподозрян на име Абдул Б., който избяга, след като кола се вряза снощи в множеството в парка "Тиргартен".

Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин. По информация на ДПА, съвсем наскоро през май той е бил освободен от център за задържане на непълнолетни и малолетни престъпници.

Кола се вряза в хора по време на гейпарад в Берлин, има загинал и 16 ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Тази сутрин берлинската прокуратура и Областната криминална служба излязоха с предупреждение към обществеността всеки, който го види, своевременно да подаде сигнал. Заподозреният е описан като слаб и висок около 190 см.

"Не го доближавайте, може да е въоръжен и опасен!", се допълва в съобщението.

По първоначални данни на полицията, около 22 ч. снощи бял микробус е блъснал неуточнен брой хора на Прайда в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието.

Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията. Мотивът засега остава неясен.

Не е ясно и дали заподозреният е шофирал превозното средство. Празният автомобил, който по думите на Нат е бил със сериозни щети по него, е иззет от местопрестъплението.

По думите му в момента се проверява и дали след врязването на колата в множеството случаят не е имал и продължение, включително дали от автомобила не е излязъл човек, който е започнал да напада хора с хладно оръжие.

Според очевидци няколко души може да са получили прободни рани, а други са казали, че са видели човек в черно облекло с мачете.