Разследващите разглеждат вчерашния фатален инцидент на Берлин Прайд катo ислямистка терористична атака, заяви германският министър на вътрешните работи Александър Добринт и добави, че всички доказателства водят до това заключение, предаде ДПА.

Смята се, че роденият в Германия заподозрян е бил радикализиран и се е присъединил към ислямистки кръгове, посочи Добринт.

Първоначално мъжът се е врязал с микробус в участници в парада, като на място загива една жена и 29 души биват ранени. Някои от пострадалите са в тежко състояние. След това заподозреният е слязъл от превозното средство и е започнал да напада хората наоколо с мачете, добави вътрешният министър.

Мъжът вече е бил условно осъждан на една година и десет месеца. Той е роден в Германия през 2005 г. и е от ливански произход. Майка му е получила германско гражданство през 2002 г.

По-рано полицията заяви, че нападението е извършено в района на парка "Тиргартен" в около 22:00 ч. местно време

След като се е врязало в участници в парада, превозното средство се е забило в едно дърво. Нападателят е успял да избяга и все още се издирва.

Във връзка с разследването е претърсен апартамент в берлинския квартал Шьонеберг. В жилището обаче не е имало хора и засега няма задържани заподозрени във връзка с атаката, каза за ДПА говорителят на берлинската полиция Флориан Нат.

Берлинската прокуратура и криминалната полиция днес разпространиха изявление, съпроводено от снимка на заподозрения. В текста се посочва, че предполагаемият извършител на нападението е висок около метър и деветдесет сантиметра.

Според разказите на очевидци няколко души са получили прорезни рани. Участници в парада, които са видели предполагаемият терорист, казват, че той е бил облечен в черни дрехи и е носил мачете.

Говорителят на противопожарната служба Доминик Прец заяви, че общо осем от пострадалите са хоспитализирани, като трима от тях са с опасност за живота, а другите петима са с тежки наранявания.

Във вчерашния парад в германската столица се включиха стотици хиляди хора. Берлин Прайд е един от най-големите паради на ЛГБТК+ общността в Европа. Събитието е известно още като Деня на "Кристофър Стрийт". Това е името на улица в Ню Йорк, на която през 1969 г. избухват т.нар. Стоунуолски бунтове, дали началото на международното движение за защита на правата на хората с хомосексуална ориентация.