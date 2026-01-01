След като Наталия от варненското село Константиново беше открита след близо месец в неизвестност - още едни родители таят надежда, че изчезналата им дъщеря ще се прибере у дома. Мария и Иван Георгиеви от Дупница всеки ден чакат информация за Ивана. Детето изчезна безследно преди две години и половина и въпреки мащабните издирвателни действия от нея няма следа.

"Това напомня за моментите, когато сме били щастливи заедно. Моментите, които се надявам да се върнат час по-скоро. Една майка умолява всички институции да помогнат в разрешаването на този случай", каза пред БНТ майката на Ивана, Мария Георгиева.

През февруари 2024 г. 17-годишната тогава ученичка си тръгва от училище, оставя телефона си и повече не се връща. Година след изчезването ѝ полицията преустанови мащабното претърсване на терен, а Ивана беше обявена за международно издирване.

"Човек не може да спи, когато не знае детето му къде е, дали е на топло, дали е добре, дали се храни, дали е живо и здраво, при всяко обаждане, ние се надяваме, че някаква следа е открита и че щастливата развръзка ще дойда всеки момент", споделя Мария.

Миналата седмица получили обаждане от полицията. "Имаше сигнал за момиче, забелязано в столичен мол, което много прилича на нея. Отзовахме се, разследващия по делото ни показа снимки, но се установи, че момичето, което е забелязано, не е Ивана. Но все пак се радваме, че хората не са забравили случая", посочва майката.

Родителите на Ивана продължават да я търсят активно и сами. Постоянно публикуват нейни снимки в социалните мрежи и в групи на различни европейски страни с надеждата, че някой извън България може да я разпознае.

"Такива напреднали технологии има и да не може да се разбере къде е изчезнал някой човек, не знам вече", споделя бащата на момичето, Георги Георгиев.

От Районната прокуратура в Кюстендил уточниха, че наказателното производство временно е спряно, защото няма открит извършител, но издирването на момичето продължава, включително и на международно ниво.

От края на 2012 г., в България има Национална телефонна линия, на която се приемат съобщения за изчезнали деца и се предоставя емоционална, социална и юридическа подкрепа на децата и техните семейства. Телефон 116 000 е денонощен и напълно безплатен, уточняват от Фондация „Център Надя“, които управляват горещата телефонна линия.

"Първите 24 часа са изключително важни, за да се започне издирвателната дейност. Подаването на сигнала някак не отпада ангажимента на човека, който подава сигнал много бързо, роднини и близки да отидат да подадат писмен сигнал в най-близко районно полицейско управление, защото тогава започва и стартира, каквато и да е издирвателна дейност. Другото е просто събиране на информация", посочва д-р Росанка Венелинова, психиатър и директор на фондация “Център Надя”.

Всяка година на горещия телефон се получават между 800 и 900 сигнала за различни случаи – бягства на деца, родителски отвличания, изгубени деца. В повечето случаи те се откриват в рамките на няколко дни.