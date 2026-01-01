Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 30°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, по най-високите части – умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°, на север от Калиакра – около 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В началото на новата седмица над страната ще премине атмосферно смущение. В понеделник ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, след обяд в планините и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад; ще се запази и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, по-късно в Източна България ще от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка.

През следващите дни ще бъде слънчево, около и след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°, по-ниски в Североизточна България.