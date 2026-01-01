Разбиха търговски офис във Видин, полицията разследва кражба, съобщиха от МВР.

На 24 юли в 7.10 часа на тел.112 постъпил сигнал от частна охранителна фирма за разбит търговски офис в гр. Видин.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието.

Разследващите изяснили, че във времето от 17.49 часа на 23 юли до 7.00 часа на 24 юли чрез взломяване на врата е било проникнато в помещения на търговски обект и след счупване на патронник на метална каса - извършена кражба на парична сума.

Работата по случая продължава, в РУ-Видин е започнато разследване.