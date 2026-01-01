Две крави са откраднати от оградено с електропастир пасище в землището на с. Ковачевец, община Попово.Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

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На 2 юли около 15:30 ч. в РУ-Попово е получен сигнал, че за времето от 22 ч. на 27 юни до 6 ч. на 28 юни от пасище, оградено с електропастир, в землището на село Ковачевец, община Попово, е била извършена кражба на две крави – собственост на мъж от същото село.

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По случая е образувано досъдебно производство.