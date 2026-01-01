Установихме редица проблеми с цялостния механизъм на проекта с „Райнметал“. Учредителен договор няма, съвместно дружество между ВМЗ-Сопот и „Райнметал“ няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Въпреки щедрите обещания на кабинета „Борисов“, пари не е имало в централния бюджет. Разчети и финансова обосновка няма, няма аргументация, няма аналитичност. Теренът за осъществяване на проекта не е оптимален. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Стратегическа инвестиция за 1 млрд. евро: България и „Райнметал“ дадоха старт на завод за боеприпаси

Има много силна политическа воля ние, с нашето правителство, да работим в интерес на българските граждани да заздравим отношенията с критичен инвеститор - какъвто е Германия и да продължим диалога с „Райнметал“, за да постигнем общите цели - модернизацията на българската армия, на българското производство и технологичен трансфер, за да може нашата икономика да върви напред и да бъде един от лидерите в Европа, каза още Пулев.

По-рано стана ясно, че министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на „Райнметал“ днес в Министерския съвет.

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По думите на Пулев България и Германия споделят отличен политически диалог и доверие, които са солидна основа за развитие на нашите икономически отношения. "Германия е стратегически и външнотърговски партньор, както и водещ инвеститор в нашата страна. Основен приоритет на правителството е да утвърди мястото на България в процеса на индустриализация на Европа и да развива икономика с висока добавена стойност. Съществен принос за тази цел имат инвестициите от Германия. Амбицията на правителството е нашата страна да не бъде в периферия, а България да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи в ЕС".

Пулев припомни, че по инициатива на президента Румен Радев е установен диалог с „Райнметал“, а инициативата за преговори е била прехвърлена към кабинета „Борисов“.

Представител на ръководството на „Райнметал“ заяви, че на срещата са били проведени ползотворни дискусии. "За да се задълбочи нашето сътрудничество възнамеряваме да работим изключително активно по съвместното предприятие като през изминалата есен се срещнахме и обсъдихме няколко основни приоритета, които имаме. Първият е да дадем възможност за познания, които да бъдат обменени с ВМЗ-Сопот. Второ, да може да осигурим необходимите материали за националните войски, които да бъдат произведени в България както за барут, така и за снаряди по стандарт на НАТО. Третият основен приоритет е да направим България една ценна част от веригата на стойността и важен партньор в рамките на групата на „Райнметал“".

Той потвърди ангажимента от страна на „Райнметал“, създаден миналата есен. "Съзнаваме, че има някои препятствия по пътя, но ще се работи активно за изграждане на рамката и за допълнително разширяване на обхвата на нашето съвмесно сътрудничество".

България и германският концерн "Райнметал" подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси в края на октомври 2025 г. Проектът следва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и "ВМЗ–Сопот", като съотношението на собствеността ще бъде 49 % към 51 %, а общата инвестиция - около 1 млрд. лева. След встъпването в длъжност на новото правителство вицепремиерът Пулев каза, че няма договор и рамково споразумение, а само спогодби с германската компания, припомня БТА.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че правителството не се отказва от инвестицията в завода за барут и предстоят преговори между Министерството на икономиката и "Райнметал".