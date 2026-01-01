Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 41-годишния мъж, арестуван за катастрофата край Владая, при която загина жена, и му отне временно правото за управление на моторно превозно средство, съобщиха от прокуратурата.

Обвинението е за причиняване на смърт по непредпазливост при пътното произшествие.

Досъдебното производство се води от отдел „Разследване“ сектор „Разследване на транспортни престъпления“ – СДВР под ръководството и надзора на СГП. Към момента разследването продължава. Предстоят още действия за събиране и проверка на доказателства.

Ппри инцидента вчера почина 63-годишна жена.