Директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, представители на ръководството на Софийската районна прокуратура, председателят и членове на Съвета на нотариусите към Нотариалната камара, както и столичният общински съветник Димитър Шалъфов проведоха работна среща, посветена на създаването на по-ефективен механизъм за ранно установяване и предотвратяване на имотни измами.

Срещата е част от инициативата на общинския съветник Димитър Шалъфов за разработване на механизъм за действие на общинската администрация при случаи, свързани с обстоятелствени проверки и риск от неправомерно придобиване на недвижими имоти.

Участниците обсъдиха възможностите за по-бърз обмен на информация между нотариусите, полицията, прокуратурата и общинските администрации при съмнения за имотни измами.

Главен комисар Николай Пелтеков подчерта, че ранното разпознаване на рисковите случаи е ключово за предотвратяването на престъпленията. По думите му своевременното предоставяне на точна и структурирана информация за имота, заявителя, пълномощниците, свидетелите и представените документи би позволило на полицейските органи да реагират значително по-бързо и ефективно.

По време на срещата Димитър Шалъфов представи предложения за по-задълбочени проверки в общинските регистри и преписки, въвеждане на ясни рискови индикатори и своевременно сигнализиране при установени несъответствия или данни за възможна измама.

Обсъдени бяха изготвянето и последващото утвърждаване по съответния ред на единен образец на молба-декларация за обстоятелствена проверка, съдържащ необходимите реквизити за по-пълно установяване на фактите, проверка на заявените данни и ранно разпознаване на рискови случаи.

Сред предложените мерки са още изработването на контролен лист за извършваните проверки, уведомяване на заинтересованите лица, стандартизиран образец на сигнал и процедура за бърза комуникация между институциите при непосредствен риск от неправомерно придобиване или разпореждане с недвижим имот.

Главен комисар Пелтеков заяви готовността на Столичната полиция да участва активно в изработването на конкретните правила за междуинституционална координация и в изграждането на механизъм за своевременна реакция при сигнали с висок риск.

Участниците се обединиха около разбирането, че институциите трябва не само да разговарят, но и да действат заедно. Всяка от тях следва в рамките на своите законови правомощия да направи максималното за защита на собствеността и правата на гражданите.

Общата позиция е, че превенцията остава най-ефективният инструмент срещу имотните измами. Постоянният обмен на информация, добрата координация и навременната реакция могат да предотвратят престъплението, преди за собствениците да са настъпили тежки и трудно поправими последици.