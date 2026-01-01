Европейският съюз наложи две глоби на Google на обща стойност 890 млн. евро (около 1 млрд. долара) за нарушаване на правилата за цифровите пазари. Решението може да засили напрежението между Брюксел и Вашингтон.

Първата санкция в размер на 460 млн. евро е заради това, че компанията незаконно е давала предимство на собствените си услуги, като Google Flights и Google Hotels, пред конкурентите им в резултатите от търсене, предаде АФП.

Втората глоба, възлизаща на 430 млн. евро, е наложена, защото Google не е позволявала на разработчиците на приложения безплатно да информират потребителите за оферти извън магазина Google Play, съобщи Европейската комисия.

Европейският съюз от години засилва натиска върху най-големите технологични компании в света, опитвайки се да ограничи практики, които според Брюксел могат да вредят на конкуренцията.

Основен инструмент в тази политика е Законът за цифровите пазари (Digital Markets Act – DMA), който влезе в сила през 2024 г. Той поставя специални изисквания към т.нар. „пазачи на достъпа“ – големи онлайн платформи с огромно влияние върху потребители и бизнеси.

Сред компаниите, определени като такива, е и Google, която управлява едни от най-използваните дигитални услуги в света – търсачката Google Search, операционната система Android, магазина за приложения Google Play и рекламната си платформа.

Брюксел обвинява технологичните гиганти, че използват доминиращото си положение, за да насочват потребителите към собствените си продукти и услуги и да ограничават възможностите на конкурентите.

Google вече е била обект на няколко големи европейски антитръстови санкции. Сред най-значимите са глобите за злоупотреба с позицията на Android, за рекламния бизнес и за предпочитане на собствената си услуга за пазаруване в резултатите от търсенето.

Новата санкция може допълнително да изостри отношенията между Брюксел и Вашингтон, тъй като американските власти и част от технологичния сектор критикуват европейските регулации, определяйки ги като насочени основно към американските компании.

От своя страна ЕС настоява, че правилата му целят равнопоставена конкуренция и по-голяма защита на потребителите в цифровата икономика.