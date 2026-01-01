Проверките по сигнали за неприятни миризми в Разград ще продължат до края на юли, съобщиха от Областната администрация след работна среща на областния управител Айлин Башева с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе Дауд Ибрям.

По време на срещата директорът на екоинспекцията е информирал, че започналата контролна проверка за спазване на условията в комплексното разрешително на „Биовет“ АД ще продължи до края на месеца. Предстои да бъдат проверени и останалите оператори в Разград, които притежават комплексни разрешителни.

От Областната администрация посочват още, че вчера Ибрям и експерти от РИОСВ – Русе са посетили пречиствателната станция на „Биовет“ АД и са се срещнали с ръководството на предприятието.

Очакват се и резултатите от лабораторния анализ на водните проби, взети при извънредната съвместна проверка на РИОСВ и Регионалната лаборатория – Русе на 15 юли. Проби са взети от определените точки на „Биовет“ АД, „АДМ България“ ЕАД и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Резултатите ще определят последващите действия на екоинспекцията.

Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда продължава да измерва нивата на основните атмосферни замърсители, включително сероводород, на пункт на ул. „Камчия“ в Разград. Подготвя се и доклад до министъра на околната среда и водите, който ще бъде публично оповестен. Резултатите от измерванията ще бъдат предоставени на община Разград и Регионалната здравна инспекция за оценка на евентуален риск за общественото здраве, отбелязват още от Областната администрация.

Областният управител Айлин Башева е заявила, че институциите ще продължат да работят в координация и прозрачност до окончателното изясняване на случая и предприемането на необходимите мерки в интерес на здравето и спокойствието на гражданите.

Към момента няма обезпокоителни данни за качеството на атмосферния въздух в Разград, заяви директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Дауд Ибрям по време на работна среща в Областната администрация, организирана по повод сигналите за неприятни миризми в града.