Съветът по национална сигурност и отбрана на Гърция (KYSEA) се събира днес, 23 юли, за да одобри една от най-мащабните оръжейни програми за последните десетилетия. С бюджет, който се очаква да достигне или надхвърли 5 млрд. евро, страната ще ускори прехода на въоръжените си сили към нова мрежово ориентирана отбранителна система, съобщи TO BHMA.

Основен елемент в пакета е програмата „Щитът на Ахил“ – многослойна национална система за противовъздушна и противоракетна защита на стойност около 3 млрд. евро. Тя ще замени остарелите системи OSA-AK, TOR M1, HAWK и С-300 с единна архитектура. Очаква се споразумението да бъде подписано в началото на август в Атина с участието на представители на израелските организации SHIBAT и MAFAT.

Системата ще включва комплексите Spyder на Rafael за близък и среден обсег, Barak MX на Israel Aerospace Industries (IAI), който ще бъде основният елемент на комплекса, както и системата David’s Sling за прехващане на балистични ракети. В нея ще бъде интегриран и радарът EL/M-2084 MMR на ELTA, способен да проследява до 1200 цели на разстояние до 475 км.

Новата мрежа ще бъде свързана с вече съществуващите ракетни комплекси Patriot, фрегатите FDI Belharra и изтребителите F-35.

Премиерът Кириакос Мицотакис и министърът на отбраната Никос Дендиас настояват гръцкото индустриално участие в програмата да надхвърли 25%. Сред компаниите, които ще участват, са Intracom Defense (IDE), EAS, EAB, Metlen, Miltech, Scytalys, Akmon, корабостроителниците Salamina, GEK TERNA и групата Syngelidis/IVECO.

Освен „Щита на Ахил“, KYSEA ще одобри и други ключови проекти. Сред тях е придобиването на три стратегически транспортни самолета C-390 Millennium на Embraer за около 600 млн. евро, като първата доставка се очаква през 2027 г.

Гърция планира и покупката на 10 безпилотни системи V-BAT на американската компания Shield AI, включващи 20 дрона за операции в Егейско море, както и два израелски безпилотни апарата Heron за мисии в Източното Средиземноморие, Егейско море и района на Еврос.

В рамките на програмата са включени и 10 хибридни високоскоростни лодки и подводни апарати VICTA за гръцкия флот и специалните сили, както и ракети Hellfire за хеликоптерите Apache, модернизация на противолодъчните способности на фрегатите MEKO и програма за SAR микросателити в сътрудничество с Полша.