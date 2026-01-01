Гърция вдига „Щитът на Ахил“ - мащабен отбранителен проект, който предвижда изграждането на многопластова система за защита с регионално покритие. Част от територията на България също попада в обсега на системата заради географската близост между двете страни.

Какви са нагласите в гръцкото общество по темите отбрана и сътрудничество с България и каква е необходимостта страната ни да развива собствен капацитет в рамките на НАТО?

В новия епизод на „Телеграфно подкастът“ международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния отбранителен проект.

„Щитът на Ахил“ е във фаза на реализация, като първият му етап е финансиран с около 3 млрд. евро. Очаква се общата стойност да достигне между 28 и 36 млрд. евро до 2036 г. Планираното покритие обхваща значителна част от Източното Средиземноморие.

Системата представлява петпластова отбранителна структура. Тя включва защита на въздушното пространство, по суша, по море, под вода и срещу безпилотни летателни апарати. Част от елементите вече са въведени в експлоатация.

В Северна Гърция е разположена батарея Patriot - противоракетна система с обсег до 250 километра. Покритието ѝ достига до части от Южна България. Системата позволява едновременно проследяване и поразяване на множество цели.

Проектът предвижда интегриране на допълнителни технологични решения, предназначени за анализ и реакция в реално време при различни типове заплахи. Сред тях са системи за противодействие на дронове, включително „Кентавър“, както и платформи с изкуствен интелект като Sky Defender.

В рамките на програмата се планира и модернизация на военноморските сили чрез придобиване на нови фрегати. Предвижда се и обновяване на изтребителите F-16 до версия Viper.

Гърция работи по проекта в сътрудничество с Израел, който ще достави част от компонентите за противовъздушна отбрана. Системата използва технологии, разработени на база израелския опит в изграждането на многопластова защита.

Развитието на „Щита на Ахил“ има пряко значение за България. Поради обхвата на системата част от територията на страната попада в зоната на покритие, като има индикации за отбранително сътрудничество между София и Атина. Обсъжда се възможност за разполагане на допълнителни средства за защита по българско искане, а реакцията от гръцка страна показва готовност за координация и взаимодействие по темата.

Финансирането на проекта включва национални средства, както и европейски програми за отбрана. Те са разширени в контекста на нарастващите рискове за сигурността в региона.

Засиленото въоръжаване на Гърция се свързва с геополитическото ѝ положение, напрежението с Турция и енергийните процеси в Източното Средиземноморие. Проектът е насочен към изграждане на система, способна да реагира на различни типове съвременни заплахи.

С реализацията на „Щита на Ахил“ се изгражда комплексна отбранителна структура с широко регионално покритие. За България това означава участие в зона с повишено ниво на защита и необходимост от развитие на собствен капацитет в рамките на съюзните ангажименти.