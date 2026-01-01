Столичният общински съвет одобри изработването на специализирани подробни устройствени планове за нова въжена линия „Алеко 1“ и за въжена линия „Княжево-Копитото“.

Двете решения бяха приети с 40 гласа „за“, 3 „против“ и 9 „въздържал се“. Докладите са внесени от заместник-кмета на София арх. Любомир Георгиев, предава NOVA .

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На този етап решенията не разрешават самото строителство на съоръженията, а дават възможност да започне изработването на подробните устройствени планове.

Първият план е за стационарен ски влек „Алеко 1“, който се намира в местността „Стената“. Изработването на ПУП ще осигури устройствена основа за реализацията на съоръжението.

Столична община

Предвижда се и проектиране и изграждане на нова въжена линия „Княжево-Копитото“. Предложено е ново трасе на кабинков лифт, което да свързва спирките на градския транспорт на бул. „Цар Борис III“ в кв. „Княжево“ с нови долна, междинна и горна станции.