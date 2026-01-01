Днес около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 26°. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре (24 юли, петък) от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието - временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Очакват се дъждове, средно около 20-35 mm за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите: Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област.

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18°-20° в западните райони до 26°-28° в източните, в София - около 19°.

НИМХ

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

В началото на новата седмица с усилване на вятъра от северозапад ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е неустойчива. По линията на фронта ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, в отделни райони интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. През следващите дни до края на периода над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31° и 36°.