Полицията издирва извършител на кражба в търговски обект в Пловдив, съобщиха от ОД на МВР.

ОД на МВР-Пловдив

Действията са предприети от служители на Четвърто РУ във връзка с постъпил сигнал, че на 16 юни посетител в магазин на известна търговска верига на ул. „Цар Асен“, откраднал от работния плот на продавача сумата от 115 евро.

ОД на МВР-Пловдив

В хода на проверката под наблюдение на прокуратурата по случая са събрани доказателства, че мъжът от предоставените кадри е взел парите.

Тъй като все още самоличността и местонахождението му не са установени, апелираме гражданите, които го разпознават, да позвънят в дежурната част на районното управление на телефон 032/ 932-004. Анонимността е гарантирана.