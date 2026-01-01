Неизвестни лица застреляха мексиканския журналист Алехандро Лейва в щата Оахака, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на главната прокуратура.

В Мексико има серия от посегателства срещу представители на медиите, като Лейва е четвъртият убит журналист за последните няколко седмици. Той е разобличил редица случаи на корупция в правителството и има много материали за насилието на престъпните групировки в Оахака.

„Лейва бе критичен към правителството ни журналист, подобно на много други служители на медиите, които ежедневно упражняват правото си да задават въпроси, да насочват към проблеми и свободно да изразяват мнението си“, заяви губернаторът на Оахака Саломон Хара.

Мексико се смята за една от най-опасните за практикуване на журналистическата професия страни, в които няма активни военни конфликти. Повечето престъпления срещу журналисти остават ненаказани.

В началото юли мексиканските власти съобщиха, че са били открити тленните останки на отвлечената месец по-рано журналистката Роксана Гусман.

Правозащитната организация „Член 19“ заяви, че през юни са били убити и журналистите Анхел Лопес и Мануел Морено.

По данни на „Репортери без граници“ през 2025 г. в Мексико е имало общо 9 убийства на журналисти.