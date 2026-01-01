След постъпили сигнали за възможно замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово, за акваторията около м/к „Кайрос“, екипите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) предприеха незабавни действия.

Катер на ИАМА извърши два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не беше установен теч от плавателния съд. При обход в радиус 1,5 морски мили бяха установени отделни оцветени петна, които бяха третирани с разрешен дисперсант.

Вторият контролен оглед беше осъществен след преминаване на бурята и подобряване на метеорологичната обстановка, като отново потвърди отсъствието на теч и липсата на следи от замърсяване.

Утре сутрин, 23 юли, екипите на ИАМА ще извършат контролен обход на целия район за наличие на продукти, замърсяващи морската среда.

Ситуацията остава под постоянен мониторинг, а обществеността и медиите ще бъдат своевременно информирани за резултатите от проверките.