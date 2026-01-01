Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще ръководи процеса по прибиране в България на деца, които са станали жертва на трафик или са оставени без придружител в чужда държава. Това предвиждат промени в Устройствения правилник на ДАЗД, които бяха одобрени от правителството. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Към настоящия момент в българското законодателство липсва ясно определен орган, който да носи пълната отговорност за организацията, координацията и осъществяването на репатрирането на деца в риск от чужбина. Съгласно новите разпоредби ДАЗД ще поеме водеща роля в този процес.

Промяната ще даде възможност на държавата да реагира по-бързо в кризисни ситуации и да гарантира, че интересът на децата ще бъде защитен по най-добрия начин. Те ще могат да разчитат и на навременна психологическа и социална подкрепа.

За последните пет години Държавната агенция за закрила на детето е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, предимно от страни-членки на Европейския съюз.