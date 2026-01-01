Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ настоява Народното събрание да отхвърли § 44 от преходните и заключителните разпоредби на проектобюджета за 2026 г., да запази действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) до приемането на нов механизъм след тристранен диалог, обществено обсъждане и оценка на въздействието. Това се посочва в декларация на синдиката, изпратена до медиите.

КТ „Подкрепа“ е категорично против с временния закон за бюджета да се извършват промени, които засягат дългосрочно правата на работещите, и най-вече на хората, получаващи минимална работна заплата, в условията на икономическа несигурност и значителна инфлация. От синдиката посочват, че гласуваното в бюджетната комисия предложение не е било част от първоначалния проект на бюджет за 2026 г. и не е обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Оттам напомнят и за задължението на страната ни да транспонира Директивата за адекватните минимални работни заплати, съгласно която минималната работна заплата следва да се определя по механизъм, гарантиращ адекватно заплащане на труда.

„Предлагането на текст, който замразява механизма за определяне на минималната работна заплата за 2027 г., носи полза единствено на недобросъвестните работодатели, ощетява пряко работниците и нанася щети на бюджета“, считат от синдиката.

На 7 юли проектът на Закон за държавния бюджет на България за 2026 г. беше приет на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси. Предвижда се преразглеждане на механизма за определяне на минимална работна заплата, като до определянето на нов механизъм се предвижда минималният размер на заплата да остане на настоящото си ниво от 620 евро.

Вчера проектът беше гласуван на второ четене в ресорната парламентарна комисия. „Категорично не става въпрос за замразяване на минималната работна заплата. Става въпрос за подобряване на законодателството“, заяви по време на разискванията относно МРЗ социалният министър Наталия Ефремова.