Сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро трябва да се яви днес пред съд в Ню Йорк. Това ще бъде третото му публично съдебно заседание, откакто американските военни го заловиха при изненадваща нощна операция през януари.

63-годишният бивш държавен глава и съпругата му Силия Флорес се намират в затвор в Бруклин след операцията на американските военни и очакват съдебен процес по обвинения за наркотрафик, незаконно притежание на огнестрелни оръжия и други престъпления.

На 3 януари американски командоси заловиха двамата в резиденцията им в Каракас. Светкавичната операция, в която участваха военноморски, военновъздушни и сухопътни сили, доведе до свалянето на лидера, управлявал Венецуела от 2013 г.

В съдебен документ, внесен късно на 21 юли, прокуратурата и защитата предложиха процесът да започне през юни 2027 г. Очаква се съдия Алвин Хелерстийн да потвърди тази дата по време на заседанието в сряда, което е посветено на процедурни въпроси.

През април Съединените щати разрешиха на Венецуела да финансира правната защита на Мадуро и Флорес - нещо, което дотогава беше забранено съгласно американските санкции.

Двамата поискаха делата срещу тях да бъдат прекратени с аргумента, че забраната за финансиране на защитата нарушава конституционното им право сами да избират своите адвокати.

Мадуро се обяви за „военнопленник“ и се пледира невинен по четирите обвинения срещу него - заговор за „наркотероризъм“, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за притежание на такива оръжия и устройства.

В момента Венецуела се управлява от бившия вицепрезидент на Мадуро Делси Родригес, докато Съединените щати на практика контролират износа на венецуелски петрол, като приходите се превеждат по специални сметки под надзора на Вашингтон.