Полицията в Костинброд бързо установи и санкционира двама шофьори, спретнали си нерегламентирано състезание на общински път. Това съобщиха от полицията.

След получен сигнал за гонка между два автомобила BMW на пътя между кв. „Маслово“ и село Петърч от служители на РУ-Костинброд са предприети незабавни действия за установяване на нарушителите.

При преглед на записите от общинското видеонаблюдение са установени автомобилите, а впоследствие и мъжете, управлявали ги по време на нерегламентираното състезание.

На двамата костинбродчани са съставени актове. Свидетелствата им за управление на МПС са отнети.