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Огромно изгнило дърво се разцепи и падна близо до Софийския университет.

БТА

БТА

При инцидента няма пострадали хора.

БТА

БТА

Милена Стойкова/БТА
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София